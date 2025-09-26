Onde está Eduardo Tornaghi, ex-ator da Globo que fez voto de pobreza?

Ao longo das décadas de 1970 e 1980, o ator Eduardo Tornaghi participou de diversas novelas, como A moreninha (1975), Vejo a lua no céu (1976), Sinhazina Flô (1977), Memórias de amor (1979) e A Gata Comeu (1985), entre outras.

O artista, que costumava fazer papel de galã, teve uma carreira frutífera na televisão e no cinema brasileiro, mas optou por abandonar esse mundo e viver uma vida mais simples. Nesta sexta-feira, 26, o ator completa 74 anos.

Depois dos anos 1990, Tornaghi desapareceu da televisão. Fez uma participação especial aqui e acolá, mas abandonou a carreira de ator e começou a vender livros nas ruas do Rio de Janeiro, virando poeta no processo. Além disso, também promove encontros de leituras e recitais no bairro do Leme, onde vive.