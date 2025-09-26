Karoline Lima e Léo Pereira terminam namoro de quase 2 anos

A influenciadora Karoline Lima e o zagueiro do Flamengo Léo Pereira terminaram o relacionamento de quase dois anos. Nesta sexta-feira, 26, a jovem de 29 anos apagou todas as fotos com o jogador de futebol.

Ao site Metrópoles, a influenciadora confirmou o fim do namoro. "Eu estou bem. Não tenho nada para comentar sobre. Apenas confirmo que terminamos", declarou à imprensa. Nas redes sociais, fãs do casal já especulavam sobre um possível rompimento.

Nesta quinta-feira, 25, Léo Pereira atuou pelo Flamengo em partida válida pelas quartas de final da Libertadores. A ausência de qualquer manifestação de apoio ao jogador por parte de Karoline, que costuma comparecer aos jogos e falar sobre o esporte em suas redes sociais, chamou atenção.