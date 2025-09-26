Ex-ator de 'Doctor Who' é preso em Londres

Noel Clarke, ator britânico conhecido por interpretar Mickey Smith em Doctor Who e por criar o filme Juventude Rebelde, foi preso nesta quinta-feira, 25, em sua residência em Kensington, Londres, segundo informações do The Sun e do The Guardian.

Até o momento, as razões formais para a prisão não foram divulgadas e o ator foi liberado após ser interrogado sob custódia.

De acordo com os veículos, a polícia metropolitana realizou uma revista na casa de Clarke, apreendendo laptops, documentos e outros itens.