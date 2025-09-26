Brunna Gonçalves é a nova musa da escola de samba Grande Rio após saída da Beija-Flor

Em outro comentário da postagem, a bailarina comemora: "Obrigada por me abraçarem, Grande Rio! A dança, o samba, tá no meu sangue."

"Obrigada por me dar a oportunidade de continuar mostrando a minha arte. Espero poder representar vocês com maestria na Sapucaí. Vamos que 2026 é logo ali", finalizou.

Saída de Brunna da Beija-Flor

A saída repentina de Brunna da Beija-Flor foi descrita com gratidão por ela. Em uma postagem, afirmou que foi uma despedida que a "pegou de surpresa".

"No último carnaval, realizei um sonho maior ainda: ser campeã sambando com a minha filha no ventre, já na fase final da minha gestação, só eu sei o quão difícil foi estar ali, mas o meu compromisso e respeito com a escola sempre foi uma prioridade. Foi pleno, foi inesquecível, foi um encontro de gerações. Fui muito feliz!", escreveu.

Silvana, mãe de Ludmilla e sogra de Brunna, rebateu sobre o ocorrido: "Tenho certeza de que você brilhará muito mais ainda nessa avenida! Que venha uma escola que valorize verdadeiramente a musa que você é, dedicada a fazer sempre o seu melhor. Eu te amo!".