Biahh Cavalcante deixa o Estrela da Casa

Biahh Cavalcante é a eliminada da vez no Estrela da Casa. Nessa quinta-feira, 25, a cantora recebeu a pior nota do festival musical do reality. Com a média de 8,56, ela se despediu do programa após apresentar Diz Pra Mim. Os outros colocados que quase deixaram a disputa foram Sudário, com 8,73, e Janício, com 8,72. A cantora Hanii, por sua vez, recebeu a maior nota da semana.

Ela revelou que acredita em Brenno como maior compositor da casa e que torce para que Bea ganhe o Estrela da Casa. Brenno foi eliminado antes da cantora de sertanejo, na segunda-feira, 15.

"Sinto (que houve) uma transformação até agora. Eu sentia que ia sair com trinta dias de programa", afirmou.