A Fazenda: Gabily é eliminada e inimigas se unem após divisão de tarefas

A noite dessa quinta-feira, 25, em A Fazenda 17, contou com a primeira eliminação da edição. A saída de Gabily e a liderança de Dudu Camargo causou tensão no confinamento e a criação de novas alianças. A peoa saiu pois teve a menor parcela de votos para ficar: 26, 95%. A saída dela emocionou aliados, como Martina, que desabafou durante a noite.

Maria também apontou ter ficado chateada com a eliminação após escutar comentários de que deveria ter saído no lugar de Gabily.

Na Roça, além da eliminada, estavam Carol Lekker e Fabiano Moraes. Dudu Camargo também estava "na mira", mas escapou da berlinda ao ganhar a Prova do Fazendeiro.