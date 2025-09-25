Tylor Chase, ex-astro mirim da Nickelodeon, é visto em situação de rua

Tylor Chase, ex-astro mirim da Nickelodeon, foi visto vagando como sem-teto pela cidade de Riverside, na Califórnia (EUA). Aos 36 anos, ele é conhecido pelo papel de Martin Qwerly na série Manual de Sobrevivência Escolar do Ned e também tem no currículo pontas em Todo Mundo Odeia o Chris e no filme Good Time Max.

O flagra foi feito pela influenciadora digital conhecida como Lethal Lalli, que reconheceu o ator e publicou um registro do encontro nas redes sociais. Na gravação, Tylor surge envelhecido, magro e afirma fazer parte de um movimento religioso.

Diante da comoção popular, Lethal organizou uma campanha de arrecadação e abriu uma vaquinha online em prol do ator. Ela conseguiu angariar US$ 1,2 mil, cerca de R$ 6,4 mil.