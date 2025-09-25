Os 5 melhores filmes de dramas da carreira de Will Smith

O ator Will Smith é conhecido por seus papéis em filmes e séries de comédia como Um Maluco no Pedaço, Os Bad Boys e MIB - Homens de Preto. Para além de seu sucesso no gênero, a personalidade de Smith também se tornou conhecida como a de alguém bem-humorado e divertido.

Ao longo das últimas décadas, no entanto, Smith já atuou e se destacou em produções de drama como À Procura da Felicidade, Ali e King Richard: Criando Campeãs. Pelo último longa, inclusive, faturou o Oscar de Melhor Ator.

Nesta quinta-feira, 25 de setembro, o ator completa 57 anos. Para comemorar a data, o Estadão relembra os cinco melhores filmes de drama da carreira do ator. Confira: