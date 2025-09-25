Nos EUA, mulher é condenada a mais de 4 anos de prisão por tentar vender casa de Elvis Presley

Findley, de Kimberling City, alegou falsamente que a filha de Elvis Presley, antes de morrer em 2023, havia tomado um empréstimo de US$ 3,8 milhões de um credor privado falso e havia dado Graceland como garantia, disseram os promotores quando Findley foi indiciada em agosto de 2024. Ela então ameaçou vender Graceland ao maior lance se a família de Presley não pagasse um acordo de US$ 2,85 milhões, de acordo com as autoridades.

Graceland serviu como residência de Elvis Presley em Memphis antes de sua morte em agosto de 1977, aos 42 anos. Foi inaugurado como museu e atração turística em 1982 e atrai centenas de milhares de visitantes todos os anos. Um grande complexo de entretenimento com a temática de Presley, do outro lado da rua do museu, pertence à Elvis Presley Enterprises.

Uma pessoa, três identidades

Findley se passou por três pessoas diferentes supostamente envolvidas com o credor falso, falsificou documentos de empréstimo e publicou um aviso fraudulento de execução hipotecária em um jornal de Memphis anunciando o leilão de Graceland em maio de 2024, disseram os promotores. Um juiz suspendeu a venda depois que a neta de Presley entrou com uma ação judicial.

Especialistas ficaram perplexos com a tentativa de vender um dos imóveis mais famosos do país usando nomes, e-mails e documentos que rapidamente se tornaram suspeitos de serem falsos.

O edital para a venda da propriedade de 5 hectares afirmava que o fundo Promenade Trust, que controla o museu de Graceland, devia US$ 3,8 milhões após não pagar um empréstimo de 2018. A atriz Riley Keough, neta de Presley, herdou o fundo e a propriedade da casa após a morte de sua mãe, Lisa Marie Presley, em janeiro de 2023. Keough entrou com uma ação judicial alegando fraude e um juiz suspendeu o leilão proposto com uma liminar.