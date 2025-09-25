Nando Reis diz que quase 'perdeu tudo' devido ao alcoolismo

Além de Nando, a atriz e apresentadora Sophia Reis, filha do músico, também participou da conversa. "A Sophia é a pessoa que nunca me deixou desgarrar, que sempre foi e falou na real: Ó, você vai se tratar! Você está mal, você não está legal. Eu não vou ficar com você assim", afirmou Nando.

"É engraçado, porque, apesar de ter sido uma das coisas mais difíceis da nossa vida e da nossa relação, ao mesmo tempo, é das que mais me dá orgulho", contou Sophia, que atualmente faz faculdade de Enfermagem. "É muito louco isso de ver que ele está há nove anos sem beber. É uma conquista sua! E isso me dá muito orgulho. Tipo, nossa, que pai da hora!", comentou.

Ainda na conversa, a atriz e apresentadora Giulia Costa se emocionou ao se lembrar de seu pai, o diretor Marcos Paulo. Giulia relembrou os momentos difíceis vividos quando mais jovem por conta do alcoolismo do pai e foi amparada por Nando Reis.

"Fique tranquila", disse o músico. "Você não está o expondo. Você tá falando da sua relação amorosa. Quando você sofre é porque você o amava. Então, não se sinta mal", finalizou.