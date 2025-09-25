Jimmy Kimmel critica Trump após presidente ameaçar a ABC por seu retorno: 'Ele é um valentão'

Segundo dados de audiência norte-americanos, o episódio veiculado na madrugada da quarta-feira, 24, alcançou um pico de 6,3 milhões de telespectadores - um recorde para o programa. O episódio marcou o retorno do apresentador após ser suspenso por uma semana por tecer comentários que ligavam o assassinato do influenciador trumpista Charlie Kirk ao movimento MAGA (Make America Great Again).

"Um amigo muito especial também veio falar comigo ontem à noite após a gravação do programa: o chapeleiro vermelho maluco", afirmou o comediante, fazendo menção a Trump. Em suas redes sociais, o presidente norte-americano havia comemorado a suspensão de Kimmel.

O comediante, então, leu um trecho das postagens escritas por Donald Trump: "Não acredito que a ABC Fake News devolveu o emprego ao Jimmy Kimmel". Kimmel respondeu em tom sarcástico: "Você não acredita que me devolveram o emprego? Eu é que não acredito que devolvemos o emprego para você. Estamos quites!", afirmou.

O apresentador continuou a ler as postagens do republicano, em especial o trecho em que Trump afirma que a "emissora se coloca em risco" ao exibir o programa de Kimmel. "Só Donald Trump tentaria provar que não estava ameaçando a ABC... ameaçando a ABC", pontuou o comediante.

No final de sua fala, o apresentador se justificou por falar tanto sobre Trump em seus programas. "Eu não gosto de valentões. Eu toquei clarinete no colégio, tá bem? Eu simplesmente não gosto. Donald Trump é um valentão à moda antiga, no estilo dos filmes dos anos 1980, que rouba seu lanche e seu dinheiro."

"Torcer por esse valentão, não importa de que lado você esteja, é como torcer pelo Biff de De Volta para o Futuro", disse Kimmel. "Donald Trump foi o modelo para o Biff em De Volta para o Futuro e é esse cara que as pessoas estão aplaudindo. Eu não sei você, mas eu estou com o Marty McFly", finalizou.