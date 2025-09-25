Em A Fazenda, divisão de tarefas gera atrito entre peões após Prova do Fazendeiro

O clima em A Fazenda 17 pesou após a Prova do Fazendeiro que ocorreu nessa quarta-feira, 24. Despontaram discussões entre o Fazendeiro da semana Dudu Camargo, Carol Lekker, Rayane Figliuzzi, além de novos desdobramentos entre Tamires, Martina e Fernando, que já haviam brigado no dia anterior.

Como foi a Prova do Fazendeiro?

A Prova do Fazendeiro desta semana consistia em realizar cálculos matemáticos simples. Vestidos como galinhas, os peões deveriam correr até o número com o resultado, que estava preso no tablado do chão. O participante que chegasse até o local mais rápido ganhava mais pontos.