Depois de briga com Lisa Presley, Nicolas Cage jogou aliança de R$ 340 mil no mar

Quando ainda estava casado com Lisa Marie Presley, filha de Elvis Presley, o ator Nicolas Cage teve um ataque de fúria e arremessou no mar uma aliança de US$ 65 mil, o equivalente hoje a cerca de R$ 340 mil.

O episódio foi contado no livro de Priscilla Presley, mãe de Lisa. De acordo com a publicação, o episódio aconteceu quando o então casal navegava em um iate. "Uma tarde, eles saíram para velejar na costa da Ilha Catalina, na Califórnia, no iate Weston, de Nick. Algo desencadeou mais uma de suas brigas épicas e Lisa tirou seu anel de noivado e o atirou em Nick. Furioso, Nick jogou o anel no mar", conta Priscilla no livro.

De acordo com a mãe de Lisa, o ator chegou a contratar mergulhadores, mas não obteve sucesso. "Até onde sei, o anel ainda está lá", revelou no livro.