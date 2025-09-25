Cenas da morte de Odete Roitman, de Vale Tudo, são gravadas em Copacabana

A morte de Odete Roitman (Débora Bloch) em Vale Tudo está cada vez mais próxima. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que a Globo gravou esta semana cenas externas que farão parte da sequência. As filmagens foram realizadas em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro.

Os registros mostram o que pode ser um corpo sendo retirado de dentro do Copacabana Palace, sobre uma maca e coberto com um pano preto. Em seguida, a maca é colocada em um veículo do Corpo de Bombeiros, sinalizado com os dizeres "remoção de cadáver".

