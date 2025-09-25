Carol Peixinho e Thiaguinho compartilham ensaio do primeiro filho, Bento

Nos Stories, Carol revelou como tem vivido a nova rotina. "O Bento é a coisa mais linda desse mundo! Estamos cada dia mais apaixonados. Ele é muito fofo, muito tranquilo uma verdadeira bênção", disse.

Ela também comentou sobre a amamentação, destacando que o filho tem alterado os intervalos de mamada. "Antes, ele era um reloginho, mamando de três em três horas. Essa noite já foi de duas horas e meia em duas horas e meia, e hoje de manhã quis mamar duas horas depois. E eu estou como? 'Sim, senhor!'", contou.

A ex-BBB ainda explicou que busca manter uma rotina simples para se sentir bem. "Hoje vou de corretivo e blush para a consulta, e já me sinto bem assim. É um passinho de cada vez, sem agonia, levando da forma mais gostosa e fluida possível. Afinal, esse sempre foi o nosso maior sonho", completou.