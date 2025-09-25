Bruna Marquezine Sasha Meneghel e João Lucas curtem a Itália

Bruna Marquezine aproveitou a quarta-feira, 24, para compartilhar as fotos de sua viagem à região de Puglia, no sul da Itália. A atriz viajou acompanhada do casal de amigos Sasha Meneghel e João Lucas, com quem passou quatro dias na região.

"Dolce far niente", escreveu Bruna na publicação. A frase italiana significa literalmente "doce fazer nada" e descreve o prazer de simplesmente não fazer nada. "Amo você e amei nossos dias", comentou Sasha.

O trio se hospedou no Rocco Forte Masseria Torre Maizza, hotel de luxo que oferece suítes e vilas para grupos e tem diárias que podem chegar a R$ 29 mil, com café da manhã incluído.