Brasil recebe 8 indicações ao Emmy Internacional; veja lista completa

São Paulo
Adriana Esteves e Chay Suede como Mércia e Mavi em 'Mania de Você'
Adriana Esteves e Chay Suede como Mércia e Mavi em 'Mania de Você' Imagem: Divulgação/Globo

A Academia Internacional de Artes e Ciências Televisivas (IATAS) divulgou nesta quinta-feira, 25, a lista de indicados ao 53º Emmy Internacional. O Brasil recebeu indicações a oito categorias, com novela, reportagens jornalísticas e programas infantis.

Com cerimônia de premiação marcada para o dia 24 de novembro deste ano, em Nova York, o Emmy Internacional homenageia programas exibidos originalmente fora dos Estados Unidos. Neste ano, João Roberto Marinho, presidente do Grupo Globo, receberá o prêmio Directorate Award, concedido a alguma figura com impacto significativo na produção televisiva global.

Confira abaixo a lista completa de indicados.

  • Melhor série dramática

La Azules (México)

Bad Boy (Israel)

Koek (África do Sul)

Rivals (Reino Unido)

  • Melhor série de comédia
Chicken Nugget (Coreia do Sul)

Iris (França)

Ludwig (Reino Unido)

Y Llegaron de Noche (México)

  • Melhor ator

Diljit Dosanjh, por Amar Singh Chamkila (Índia)

David Mitchell, por Ludwig (Reino Unido)

Oriol Pla, por Yo, Adicto (Espanha)

Diego Vasquez por Cem Anos de Solidão (Colômbia)

  • Melhor atriz

Charlotte Hope, por Catch me a Killer (África do Sul)

Anna Maxwell Martin, por Until I Kill You (Reino Unido)

Carolina Miranda, por Mujeres Asesinas (México)

Maria Sid, por Smärtpunkten (Suécia)

  • Melhor telefilme ou minissérie

Amar Singh Chamkila (Índia)

Herrhausen: The Banker and the Bomb (Alemanha)

Lost Boys and Fairies (Reino Unido)

Vencer o Morir (Chile)

  • Melhor telenovela

Deha (Turquia)

Mania de Você (Brasil)

Regreso a Las Sabinas (Espanha)

Valle Salvaje (Espanha)

  • Melhor Programa Artístico

Art Matters with Melvyn Bragg (Reino Unido)

DJ Mehdi: Made In France (França)

Herchcovitch; Exposto (Brasil)

Ryuichi Sakamoto: Last Days (Japão)

  • Melhor documentário
Hell Jumper (Reino Unido)

King of Kings: Chasing Edward Jones (França)

O Prazer é Meu (Brasil)

School Ties (África do Sul)

  • Melhor série curta-metragem

Beyond Dancing (Hong Kong/China)

La médiatrice (Canadá)

My Dead Mom (Canadá)

Todo se Transforma (Argentina)

  • Melhor programa de entretenimento sem roteiro

Big Brother: Canadá

Love is Blind: Habibi (Emirados Árabes Unidos)

¿Quién Es La Máscara? (México)

Shaolin Heroes (Dinamarca)

  • Melhor documentário esportivo

Argentina '78 (Argentina)

Chasing the Sun 2 (África do Sul)

#SeAcabó: Diario de las campeonas (Espanha)

Sven (Reino Unido)

  • Melhor programa infantil animado

Bluey (Austrália)

Lamput (Singapura)

Lupi & Baduki (Brasil)

Muumilaakso (Finlândia)

  • Melhor programa infantil factual ou de entretenimento

Auf Fritzis Spuren - Wie war das so in der DDR? (Alemanha)

Bora, O Pódio é Nosso (Brasil)

Kids Like Us (Reino Unido)

Playroom Live (África do Sul)

  • Melhor programa infantil: filme ou série live-action

Fallen (Reino Unido)

Luz (Brasil)

Prefects (Quenia)

Shut UP (Noruega)

  • Melhor noticiário
Fantástico: El Salvador: o lado sombrio da segurança (Brasil)

The Gangs of Haiti (Reino Unido)

Gaza, Search for Life (Catar)

Syria - The Truth Coming Out (Suécia)

  • Melhor programa de atualidades

Dispatch: Kill Zone: Inside Gaza (Reino Unido)

Philippines: Diving for Gold (França)

Repórter Record Investigação: Desaparecidos Forçados (Brasil)

Walk the Line (Singapura)

  • Founders Award

Dana Walden (copresidente da Walt Disney Entertainment)

  • Directorate Award
João Roberto Marinho (presidente do grupo Globo)

