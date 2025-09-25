Brasil recebe 8 indicações ao Emmy Internacional; veja lista completa

A Academia Internacional de Artes e Ciências Televisivas (IATAS) divulgou nesta quinta-feira, 25, a lista de indicados ao 53º Emmy Internacional. O Brasil recebeu indicações a oito categorias, com novela, reportagens jornalísticas e programas infantis.
Com cerimônia de premiação marcada para o dia 24 de novembro deste ano, em Nova York, o Emmy Internacional homenageia programas exibidos originalmente fora dos Estados Unidos. Neste ano, João Roberto Marinho, presidente do Grupo Globo, receberá o prêmio Directorate Award, concedido a alguma figura com impacto significativo na produção televisiva global.
Confira abaixo a lista completa de indicados.
- Melhor série dramática
La Azules (México)
Bad Boy (Israel)
Koek (África do Sul)
Rivals (Reino Unido)
- Melhor série de comédia
Chicken Nugget (Coreia do Sul)
Iris (França)
Ludwig (Reino Unido)
Y Llegaron de Noche (México)
- Melhor ator
Diljit Dosanjh, por Amar Singh Chamkila (Índia)
David Mitchell, por Ludwig (Reino Unido)
Oriol Pla, por Yo, Adicto (Espanha)
Diego Vasquez por Cem Anos de Solidão (Colômbia)
- Melhor atriz
Charlotte Hope, por Catch me a Killer (África do Sul)
Anna Maxwell Martin, por Until I Kill You (Reino Unido)
Carolina Miranda, por Mujeres Asesinas (México)
Maria Sid, por Smärtpunkten (Suécia)
- Melhor telefilme ou minissérie
Amar Singh Chamkila (Índia)
Herrhausen: The Banker and the Bomb (Alemanha)
Lost Boys and Fairies (Reino Unido)
Vencer o Morir (Chile)
- Melhor telenovela
Deha (Turquia)
Mania de Você (Brasil)
Regreso a Las Sabinas (Espanha)
Valle Salvaje (Espanha)
- Melhor Programa Artístico
Art Matters with Melvyn Bragg (Reino Unido)
DJ Mehdi: Made In France (França)
Herchcovitch; Exposto (Brasil)
Ryuichi Sakamoto: Last Days (Japão)
- Melhor documentário
Hell Jumper (Reino Unido)
King of Kings: Chasing Edward Jones (França)
O Prazer é Meu (Brasil)
School Ties (África do Sul)
- Melhor série curta-metragem
Beyond Dancing (Hong Kong/China)
La médiatrice (Canadá)
My Dead Mom (Canadá)
Todo se Transforma (Argentina)
- Melhor programa de entretenimento sem roteiro
Big Brother: Canadá
Love is Blind: Habibi (Emirados Árabes Unidos)
¿Quién Es La Máscara? (México)
Shaolin Heroes (Dinamarca)
- Melhor documentário esportivo
Argentina '78 (Argentina)
Chasing the Sun 2 (África do Sul)
#SeAcabó: Diario de las campeonas (Espanha)
Sven (Reino Unido)
- Melhor programa infantil animado
Bluey (Austrália)
Lamput (Singapura)
Lupi & Baduki (Brasil)
Muumilaakso (Finlândia)
- Melhor programa infantil factual ou de entretenimento
Auf Fritzis Spuren - Wie war das so in der DDR? (Alemanha)
Bora, O Pódio é Nosso (Brasil)
Kids Like Us (Reino Unido)
Playroom Live (África do Sul)
- Melhor programa infantil: filme ou série live-action
Fallen (Reino Unido)
Luz (Brasil)
Prefects (Quenia)
Shut UP (Noruega)
- Melhor noticiário
Fantástico: El Salvador: o lado sombrio da segurança (Brasil)
The Gangs of Haiti (Reino Unido)
Gaza, Search for Life (Catar)
Syria - The Truth Coming Out (Suécia)
- Melhor programa de atualidades
Dispatch: Kill Zone: Inside Gaza (Reino Unido)
Philippines: Diving for Gold (França)
Repórter Record Investigação: Desaparecidos Forçados (Brasil)
Walk the Line (Singapura)
- Founders Award
Dana Walden (copresidente da Walt Disney Entertainment)
- Directorate Award
João Roberto Marinho (presidente do grupo Globo)
