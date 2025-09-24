Wagner Moura volta ao teatro após 16 anos como personagem principal em peça interativa

"São 11 pessoas que, a cada dia, vão estar na cena, ouvindo esse julgamento, essas provas, as testemunhas, para tomar a decisão se ele é ou não inimigo do povo, e, portanto, como acaba a peça", disse, durante uma coletiva de imprensa.

Com texto e roteiro de Lucas Paraizo, o espetáculo foi criado a partir de Um inimigo do Povo, de Henrik Ibsen, e conta também com Danilo Grangheia e Júlia Bernat no elenco. Eles serão o irmão e a filha de Thomas, que é médico e cientista.

A direção é de Christiane Jatahy, em enredo que aborda temas como verdade, fake news, ciência, democracia e ecologia.

A pedido de Wagner Moura, a peça terá início em Salvador, sua cidade natal. Ele relatou estar animado com a produção: "O meu axé é aqui. Eu sinto que, de alguma forma, quando eu faço alguma coisa fora do Brasil, se eu sou especial de alguma forma, é porque eu sou daqui. É porque ninguém que está lá viveu o que eu vivi aqui, teve a cultura que eu tenho daqui. Isso é o que me faz interessante."

Um Julgamento - depois do Inimigo do Povo

Quando: 3 a 12 de outubro