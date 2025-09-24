Sally Rooney vence prêmio literário mas não comparece à entrega por temer prisão

Em agosto, Rooney já havia escrito no Irish Times: "Eu também apoio o Palestine Action. Se isso me torna uma apoiadora do terror sob a lei do Reino Unido, que assim seja."

Na mesma coluna, anunciou a intenção de doar parte de seus direitos autorais para a organização. "Pretendo usar essa renda do meu trabalho e minha notoriedade de forma mais ampla para apoiar a Palestine Action", escreveu. E acrescentou: "Eu publicaria com prazer este artigo em um jornal britânico, mas agora isso seria ilegal".

O Palestine Action, grupo que atua contra fabricantes de armas ligados a Israel, foi classificado em julho como organização terrorista pelo governo britânico. A decisão ocorreu após a invasão de uma base da força aérea e danos a dois aviões-tanque. A proscrição prevê pena de até 14 anos de prisão para quem demonstrar apoio ao movimento.

Na declaração lida no evento, Rooney reiterou sua "crença na dignidade e beleza de toda a vida humana, e minha solidariedade com o povo da Palestina".