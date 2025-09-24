Sabrina Sato surge irreconhecível para novo programa do GNT

Os seguidores de Sabrina Sato levaram um susto nessa terça-feira, 21. É que a apresentadora postou uma foto em que aparece irreconhecível.

A ex-BBB explicou para seus fãs que o disfarce é para criar Rosane, dona de um salão de beleza, uma das personagens de Sua Maravilhosa, novo programa apresentado por ela no GNT.

Na atração, Sabrina vai assumir diferentes identidades para se infiltrar e fazer uma transformação na vida de mulheres reais.