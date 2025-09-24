Roça formada, surpresa para os infiltrados e tretas marcam 'A Fazenda'

Carol foi colocada na berlinda por Rayane Figliuzzi, com quem protagonizou uma briga durante a tarde. Fabiano, por sua vez, foi votado pela sede. Ele puxou Dudu e Gabily entrou na eliminação por meio do Resta Um.

A formação da Roça não acalmou os peões, que protagonizaram discussões antes e após o programa ao vivo.

A primeira foi entre Rayane e Carol, que tretaram durante o dia e levaram a briga para a noite, após o programa ao vivo. A briga começou depois de uma discussão generalizada sobre os peões não estarem cumprindo com as tarefas da casa.

"Está achando o que, que eu vou deitar para você? Por que você não desce da sua cama?", questionou Carol. "Sete dias sem fazer nada, dá licença. Para de cuspir na minha cara e vai escovar o dente", rebateu Rayane.

Após a votação, a briga se intensificou novamente: "Quem é fichada na polícia é você", disse Carol. Ela se refere ao fato de Rayane ter sido investigada pela Polícia em 2022 por fazer parte de uma quadrilha de estelionato.

Outra discussão teve início após Saory salvar Tamires, que salvou Yoná. Martina não gostou da atitude de Tamires e a chamou de "incoerente", momento em que a briga teve início.