Neto de Ana Maria Braga aspira apito e vai parar no hospital

Varuna, neto de Ana Maria Braga e filho de Mariana Maffeis e Badarik, precisou ser internado recentemente após aspirar um apito de brinquedo.

O que aconteceu

Incidente chamou a atenção da família e levou o menino, de 4 anos, a passar por um procedimento médico sob anestesia geral.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Mariana Maffeis explicou que o filho começou a emitir som de apito pelo nariz depois que o objeto entrou em seu corpo. Inicialmente, acreditava-se que o apito estivesse nas vias aéreas superiores, e o garoto passou por uma nasoendoscopia no hospital, sem que o objeto fosse localizado.