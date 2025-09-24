Martin Scorsese elege os 10 melhores filmes de todos os tempos

Martin Scorsese foi um dos votantes da lista de 100 melhores filmes de todos os tempos montada pela revista britânica Sight & Sound em 2022. Para compor o ranking, o realizador teve a árdua tarefa de eleger os dez melhores filmes de todos os tempos em sua opinião. Veja quais são e onde assistir a cada um deles na lista abaixo.

2001 - Uma Odisseia no Espaço (1968)

Considerado por muitos uma obra essencial de Stanley Kubrick, 2001 é uma obra complexa sobre existencialismo e tecnologia. Baseado em um conto de Arthur C. Clarke, o filme acompanha uma equipe de astronautas do século 21 enviada a Júpiter para investigar um misterioso monolito que envia sinais que interferem no planeta Terra. O problema é que HAL 9000, o computador central da nave, começa a tentar assumir o controle e comandar a tripulação.