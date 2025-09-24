Ex-marido de executiva flagrada em show de Coldplay faz revelação surpreendente sobre o caso

O flagra no show do Coldplay, que aconteceu em julho, teve um novo desdobramento nesta quarta-feira, 24. Na ocasião, Kristin Cabot foi vista na kiss cam (câmera do beijo, em tradução livre) com Andy Byron. Os dois eram casados com outras pessoas.

De acordo com o The Times, Andew Cabot, marido de Kristin, também estava no show da banda, e acompanhado de outra mulher.

O jornal disse que o casal não estava mais junto na época do ocorrido. "Kristin estava no camarote com colegas de trabalho, e Andrew também estava lá em um encontro, com quem hoje é sua namorada", afirmou uma fonte.