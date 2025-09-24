Djamila Ribeiro faz rebranding pessoal; saiba o que é

A agência buscou elementos, símbolos e cores de Oxóssi para compor essa nova imagem de Djamila. O primeiro resultado deste estudo foi um ensaio fotográfico com Ricardo Barcellos. Djamila já começou a publicar em suas redes sociais algumas fotos deste ensaio, que podem ser vistas aqui.

Nas imagens, ela aparece usando um vestido verde e segurando uma flecha adornada. Além de ser o orixá da fartura, como explicou Djamila no seu post, Oxóssi é também a divindade das florestas, daí a cor verde. Ele também é conhecido como o guerreiro de uma flecha só, daí o objeto que a escritora segura em suas mãos.

O que é rebranding?

Empresas e pessoas públicas acabam criando uma marca, uma forma como elas são conhecidas pelas populações onde atuam ou pelos seus públicos de interesse. Por exemplo, ao bater os olhos em uma letra M arqueada e na cor dourada, logo entendemos que ali se trata de Mc Donalds.

Estrategicamente, em algum momento da vida dessas empresas ou pessoas, é necessário rever esse ícone que as traduz. Aí pode ser feito um processo de rebranding, um novo posicionamento desta marca, ou a criação de um novo ícone.

Essa mudança envolve aspectos como valores, posicionamento, comunicação e imagem pública, buscando alinhar propósito, competências e atitudes para construir uma narrativa autêntica, consistente e positiva. No caso de um rebranding pessoal, essas mudanças visam gerar novas oportunidades profissionais e/ou fortalecer reputação.