Aguinaldo Silva aposta em personagem de Grazi Massafera para 'virar meme' em 'Três Graças'

Sobre a possibilidade de personagens e cenas viralizarem nas redes sociais, Aguinaldo disse que não pensa no assunto, mas aposta que os textos da personagem de Grazi Massafera podem render comentários na web.

"A gente não pensa nisso, mas, ao mesmo tempo, a própria linguagem atual da novela e da internet nos leva a isso. Tenho certeza que muitas falas, expressões e muitas cenas da Arminda, interpretada pela Grazi Massafera, vão acabar como memes. Não é intencional, mas é um pouco, porque a gente vai se apossando dessa linguagem nova", comentou Aguinaldo.

Virgílio Silva acrescentou: "Acho que é um tiro no escuro. A internet tem um estilo próprio de descobrir memes. Às vezes você acha que algo vai virar meme e passa batido, e algo que você nem pensou, de repente, se torna viral. Se você ficar pensando muito em criar um meme, talvez desvie do foco da história."

Arminda é viúva de Rogério, ex-sócio do empresário por trás da Fundação Ferette, desaparecido em circunstâncias misteriosas.

A personagem e seu amante, Santiago Ferette (Murilo Benício), escondem grandes quantias de dinheiro dentro de uma obra de arte neoclássica adquirida pelo marido: As Três Graças. A escultura está guardada em um quarto secreto do casarão onde Arminda vive com a mãe, Josefa (Arlete Salles), e o filho, Raul (Paulo Mendes), em um bairro nobre da região central de São Paulo.

A dupla acumula cada vez mais riqueza por meio de um esquema criminoso comandado pelo empresário, mantendo o segredo sobre suas atividades ilícitas e fortalecendo a imagem de Arminda como uma vilã calculista e estratégica.