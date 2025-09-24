007: Denis Villeneuve define perfil de ator para interpretar novo James Bond; saiba qual

Após a despedida de Daniel Craig da franquia 007 em Sem Tempo para Morrer, o papel do personagem James Bond está vago. O novo filme do espião, que será dirigido por Denis Villeneuve, apresentará um novo ator como o agente criado por Ian Fleming.

E, segundo informações da revista norte-americana Deadline, o cineasta canadense já tem o perfil ideal para o próximo intérprete de Bond - um ator jovem, desconhecido e britânico.

Nos últimos meses, nomes como Tom Holland, Austin Butler, Jacob Elordi e Aaron Taylor-Johnson foram ventilados como possíveis candidatos ao papel. Villeneuve, no entanto, não pretende escalar alguém conhecido do público.