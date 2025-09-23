Schynaider Moura se despede da filha Anne Marie, de 16 anos

A modelo Schynaider Moura usou as redes sociais na segunda-feira, 22, para lamentar a morte da filha Anne Marie, de 16 anos. A adolescente morreu na madrugada de sábado, 20, em São Paulo, após sofrer uma parada cardíaca. O corpo será velado nesta terça-feira, 23, no Cemitério Parque Morumby.

Anne era fruto da união de Schynaider com o empresário Mário Bernardo Garnero. A jovem havia passado por um transplante cardíaco em junho de 2022, em decorrência de uma cardiomiopatia dilatada, condição que provoca aumento do coração, principalmente do ventrículo esquerdo, comprometendo o bombeamento do sangue.

Em um longo texto publicado em seu perfil, Schynaider escreveu sobre a dor da perda e relembrou momentos da convivência com a filha. Ela destacou a força da adolescente ao enfrentar o problema de saúde e afirmou que a experiência a transformou como mãe e como mulher.