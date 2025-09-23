Jimmy Kimmel ressurge nas redes antes de voltar ao ar; veja o que ele disse

O artista, que morreu em 2023, também era conhecido por seu ativismo político e sua defesa da liberdade de expressão. Em 1973, foi revelado que o nome de Lear figurava na "lista de inimigos" do ex-presidente republicano Richard Nixon.

A natureza do documento foi descoberta durante o escândalo de Watergate e apontava para um levantamento de personalidades famosas que incomodavam ou rivalizavam com o político norte-americano. Após a morte de Lear, Kimmel prestou homenagens ao artista em um emocionante monólogo em seu programa.

"Ele mudou a comédia da melhor forma possível", afirmou o comediante em 2023. "Ele nos ensinou tanto sobre tantas temas sérios, mas sempre nos fazendo rir. Todas as pessoas que trabalhavam com televisão, ou até mesmo que somente assistam, tem uma grande dívida com ele. Especialmente eu", finalizou.

Entenda o caso

O programa Jimmy Kimmel Live! foi suspenso da emissora norte-americana ABC e de suas emissoras afiliadas na última terça-feira, 16, após o apresentador tecer comentários que ligavam a morte do influenciador trumpista Charlie Kirk ao movimento MAGA (Make America Great Again).

As falas indignaram parte da ala conservadora dos Estados Unidos, que passou a pedir o boicote ao programa. Trump comemorou a iniciativa da emissora e afirmou que a emissora teve "a coragem de fazer o que precisava ser feito". "Ótima notícia para os EUA: o programa 'Jimmy Kimmel Live!', criticado por sua baixa audiência, foi CANCELADO", disse.