Claudia Raia promove a acessibilidade após polêmica com espectador em sua peça

A publicação, feita no Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, contou com a participação de Rodolfo e com a consultoria técnica de Maurício Spinnelli, especialista em acessibilidade de projetos culturais.

Lembre o que aconteceu

O caso aconteceu no Teatro Claro Mais SP, na Vila Olímpia. Durante a apresentação, Claudia interpretou o uso do celular como desatenção de Rodolfo e pediu que ele desligasse o aparelho. O espectador tem baixa visão e acompanhava o espetáculo com auxílio da ferramenta. Parte da plateia acreditou que ele estivesse desrespeitando os atores, o que gerou constrangimento.

Em suas redes, Rodolfo relatou que foi sua primeira experiência com audiodescrição via aplicativo e destacou que o episódio expõe os desafios de inclusão. "É tão importante ampliar o acesso das pessoas ao teatro, que já é restrito em nosso País. Esse episódio mostra algo maior: a inclusão ainda é uma cortina que insiste em se fechar, não só no teatro, mas na vida em sociedade", escreveu.

Após o ocorrido, a atriz admitiu ter se equivocado. "Um espectador portador de deficiência com baixa acuidade visual, o querido Rodolfo, estava usando o recurso de autodescrição pelo aplicativo, mas eu não fui avisada de que esse sistema estava funcionando. Por isso acabei entendendo errado a situação toda e chamei a atenção dele", afirmou.

A peça em cartaz