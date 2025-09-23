Caso D4vd: polícia acha vídeo do cantor com adolescente encontrada morta em carro

A investigação da Polícia de Los Angeles (EUA) no caso da adolescente que foi encontrada morta no porta-malas do Tesla do cantor D4vd, em 8 de setembro, ganhou novos desdobramentos. Foram encontradas provas que indicam que o cantor, de 20 anos, teve um "relacionamento" com a adolescente, a partir de um vídeo em que aparecem juntos.

O vídeo, que é originalmente de janeiro de 2024, foi exposto nas redes sociais por internautas que acompanhavam o cantor na época, e viralizou neste fim de semana. Nele, D4vd e Celeste aparecerem respondendo perguntas de fãs.

Além do vídeo, ambos possuem uma tatuagem combinando e letras de músicas do cantor direcionadas a ela. O suposto "relacionamento" entre o cantor e a adolescente teria sido exposto diversas vezes em suas redes sociais através de letras de músicas e referências.