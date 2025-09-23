Casa de Gal Costa segue à venda em São Paulo, agora com desconto

A casa na qual a cantora Gal Costa (1945-2022) viveu seus últimos anos de vida segue à venda. O imóvel localizado no Jardim Europa, bairro nobre de São Paulo, está anunciado no site de uma corretora de imóveis há mais de um ano, mas, agora, com um valor de venda abaixo do pedido anteriormente.

Inicialmente anunciada por R$ 10 milhões - na época, uma fonte ouvida pela Estadão afirmou que o imóvel, que tem quase 400 metros quadrados, valia entre R$ 7 e R$ 8 milhões, atualmente, a casa está à venda por R$ 7,5 milhões.

A casa, localizada na Rua Espanha, tem dois andares, três salas, três suítes, a principal, com banheira, dois escritórios e um terraço, de acordo com o site da corretora de imóveis.