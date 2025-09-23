Carol Castro detona coroação de Virginia como Rainha de Bateria da Grande Rio

A atriz Carol Castro voltou a criticar a coroação da influenciadora Virginia Fonseca como Rainha de Bateria da Grande Rio para o carnaval 2026. Em entrevista à revista IstoÉ Gente publicada nesta terça-feira, 23, a artista definiu a escolha como "hipocrisia pura".

"O que me deixou incrédula foi o fato de, na mesma semana em que a pessoa estava numa CPI falando de bets, de jogos que enriquecem às custas da perda do outro lucrando em cima da desgraça alheia, destruindo famílias, tirando vidas ela aparecer posando como se nada fosse", afirmou Carol, que já foi Rainha de Bateria da Salgueiro.

"Não estamos falando de cigarro, bebida ou qualquer outra comparação que tentam fazer para amenizar. Não é sobre isso. Ali, diante das câmeras, dizia que joga, que tá tudo legalizado, quando não está. É calunioso, é mentira. E ainda assim, tudo arrumadinho para passar uma imagem bonita, tudo pensado", refletiu a atriz.