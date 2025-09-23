Bon Jovi conta como virou um avô coruja: É loucura, mas é maravilhoso!

O cantor Jon Bon Jovi é avô desde que seu filho, Jake Bongiovi, e sua mulher, a atriz Millie Bobby Brown, decidiram adotar uma filha. No domingo, 21, Bon Jovi participou do podcast da influenciadora Bunnie XO e contou como se sentiu ao se tornar avô.

"É uma loucura, mas é maravilhoso", resumiu. Bon Jovi disse ainda que se sente "nas nuvens" com a chegada da neta cujo nome ainda não foi revelado. O veterano disse ainda que a chegada da neta mudou completamente as dinâmicas familiares.

"Eles adotaram uma menina, nós conhecemos a bebê, obviamente, e imediatamente ela se torna sua neta, sabe o que quero dizer? É a sua bebê", disse o vovô coruja.