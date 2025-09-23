'A Fazenda': peoa ganha Prova de Fogo e primeira punição da casa gera atrito

A punição gerou atrito entre os participantes que ficaram irritados com Mesquita por "não ter lido o manual da baia".

As discussões do dia giraram em torno da organização da casa. A primeira foi sobre uma cueca "sem dono" que foi deixada no chão.

Logo depois, Carol Lekker e Fernando discutiram sobre a limpeza das vassouras. "Que eu saiba, eu não tenho chefe. Quando eu tiver chefe, eu te aviso", disse a peoa.

Carol Lekker e Matheus Martins são os infiltrados da edição. Nas redes sociais, internautas pediram para que eles continuassem no programa. O pedido, entretanto, não foi atendido: eles sairão na terça.

Antes da saída deles, os peões deverão votar em quem desconfiam ser os infiltrados. Caso cinco ou mais peões votem neles, estes ganharão R$ 50 mil, que serão dividido entre eles. Se não acertarem, o prêmio irá para os infiltrados.

No dia anterior, Carol expôs para Kathy Maravilha que ela era uma das infiltradas e pediu para que a peoa revelasse quem desconfiava dela.