Samuel Rosa mostra a primeira foto da caçula recém-nascida

Em entrevista concedida no fim de 2024 ao Programa do Bial, Rosa comentou sobre a experiência de ser pai novamente após os 50 anos. "Fui convocado pelos deuses do destino a continuar sendo pai, porque não deixamos de ser pais", afirmou na ocasião.

O cantor contou ainda que, embora não planejasse ter filhos nessa fase da vida, considerou a experiência como um presente: "Se estou sendo pai de novo é porque eu mereço."

Além de Dora, Samuel Rosa e Laura são pais de Ava, de 1 ano. O músico também tem dois filhos adultos, Juliano, 25, e Ana, 21, de seu relacionamento anterior com Ângela Castanheira.