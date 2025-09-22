Produção cria espaço neutro para narrar história universal

Diretora e coreógrafa de A Chorus Line, Bárbara Guerra explica que o grande desafio foi a adaptação do espetáculo para os dias atuais. Como trazer para a atualidade o Bronx (distrito de Nova York) dos anos 1970 e a vida dos artistas que viviam aquele momento do teatro musical? "Decidimos não nacionalizá-lo. O espaço é neutro. O espetáculo já é contemporâneo, pois a vida se repete, ela é cíclica", explica.

O elenco, formado por 24 pessoas, varia entre atores mais novos, em torno de 20 anos, e experientes, com mais de 40. Para Bárbara, é surpreendente ver alguns colegas que ela acompanhou ao longo da carreira ocuparem, enfim, a linha de frente em um musical. De acordo com a diretora, a grande mensagem de A Chorus Line é sobre "superação". "Não é fácil acordar todos os dias e enfrentar a vida. Por isso, acreditar em sonhos parece piegas, mas não, é muito forte. É paixão e poder de ir atrás do que se quer", afirma.

Raul Gazolla, de 70 anos, que dá vida ao coreógrafo Zach, revive a emoção de estar envolvido novamente com a história de A Chorus Line. Ele esteve na primeira montagem brasileira, em 1983, que teve texto de Millôr Fernandes (1923-2012). Quem trouxe o musical ao Brasil pela primeira vez foi Walter Clark (1936-1997), executivo que deu régua e compasso para formatar a grande de programação da TV Globo nos anos 1960.