O que o elenco de 'Vale Tudo' pensa sobre o fim da novela? Veja

Quando Raquel sofreu um duro golpe de Odete e precisou voltar a vender sanduíche na praia, Taís Araújo verbalizou descontentamento com os rumos que sua personagem vinha tomando na trama. A intérprete espera que a narrativa criada para Raquel seja de vitória.

"É lindo construir outra narrativa hoje. Quem construiu essa narrativa deturpada da população preta, LGBTQIAPN+ e outras à margem do centro e do poder foi o jornalismo, telejornalismo, a publicidade e a teledramaturgia. Sobretudo, essa última, que é quem conta a história de um país, é a identidade brasileira", disse a atriz.

Taís lembrou que, durante muito tempo, a população foi vista apenas como a mazela do País, desde que foi trazida sequestrada, escravizada. "É nossa responsabilidade reconstruir a narrativa. E isso está rolando", pontua.

O que Alexandre Nero espera para Marco Aurélio?

Na versão original, Marco Aurélio se safa de todos os crimes que cometeu ao longo da trama. A cena final da novela é ele embarcado em um jatinho, ao lado de Leila (Cassia Kis) ao som da música-tema da novela, na voz de Gal Costa. A novela acaba com Marco Aurélio dando uma banana, gesto que se faz dobrando um braço com o punho cerrado da outra mão batendo no braço dobrado.

O ator Alexandre Nero, intérprete do personagem no remake, espera que a autora inclua no roteiro a icônica cena da banana. "Espero que ele faça a banana, sim. É outra novela, né? A Manuela Dias está com novidades, o que talvez seja um dos motivos do sucesso. As pessoas querem ver o que vai acontecer", disse Nero ao diário carioca.