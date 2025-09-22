Mulher de Faustão homenageia enteada após casamento

Luciana Cardoso, mulher de Fausto Silva, fez uma homenagem à enteada, Lara Silva, após o casamento dela com o apresentador Julinho Casares. A cerimônia aconteceu no sábado, 20, em São Paulo, na mansão da família.

"Ontem (sábado) foi dia de celebrar a união desse casal. Lara, que convivo desde os 3 anos e que vi crescer e se tornar essa mulher cheia de virtudes e beleza em todos os sentidos. É lindo ver o amor e a união que João e Rodrigo têm com você", escreveu Luciana nas redes sociais, citando os filhos que tem com Faustão.

Ela também destacou a presença de Julinho na vida familiar: "E Julinho, o melhor presente que poderia ser pra toda nossa família. A amizade que ele tem com seus irmãos é emocionante. Pais sempre desejam que os filhos sejam sempre unidos e tenho certeza que Julinho veio pra somar ainda mais nessa dinâmica. Sejam muito felizes! Que a alegria de ontem perdure por toda vida".