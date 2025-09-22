Morre aos 16 anos Anne Marie, filha da modelo Schynaider Moura

Morreu aos 16 anos no domingo, 21, Anne Marie Garnero, filha mais velha da modelo Schynaider Moura com o empresário Mário Bernardo Garnero. A informação foi confirmada no Instagram por Alvaro Garnero, tio da jovem.

"Annie. Agora é estrela que guia e protege a nossa família", escreveu em uma publicação na rede social.

Anne Marie passou por um transplante de coração em junho de 2022, após seis meses na fila de espera. Ela sofria de cardiomiopatia dilatada, uma condição que aumenta o tamanho do coração, fazendo com que ele perca a força necessária para se contrair e bombear sangue para o corpo e levando a um quadro de insuficiência cardíaca.