Daft Punk lança experiência musical no jogo 'Fortnite', mas grupo diz que não vai se reunir

A dupla francesa Daft Punk anunciou nesta segunda-feira, 22, uma colaboração musical com o jogo Fortnite. A experiência, que será lançada no próximo sábado, 27, consiste em uma "jornada imersiva pela mente da dupla" e foca nas canções lançadas pelo duo entre 1997 e 2013.

Os fãs do grupo francês, no entanto, não devem se animar com a possibilidade de uma reunião. Em comunicado divulgado para a imprensa, a desenvolvedora Epic Games afirmou que não existem planos para o Daft Punk voltar.

"A Daft Punk Experience é uma imersão musical baseada nas canções amadas da banda. A dupla não voltará a se reunir", disse o comunicado. "Fãs e jogadores terão a chance de entrar nesse reino retrofuturista que celebra o legado da banda, reimaginado para o mundo virtual".