Corpo de JP Mantovani é velado em São Paulo nesta segunda-feira, 22

O velório de João Paulo Mantovani, conhecido como JP Mantovani, ocorre na manhã desta segunda-feira, 22, no Cemitério Gethsêmani Anhanguera, em São Paulo. A cerimônia de despedida começou às 9h e o sepultamento está previsto para às 11h. A reportagem entrou em contato com a assessoria do modelo e aguarda retorno.

O empresário, apresentador e modelo morreu aos 46 anos em um acidente de moto ocorrido na madrugada de domingo, 21, na Avenida das Nações Unidas, região do Itaim Bibi, zona oeste da capital.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), Mantovani estava em uma motocicleta quando colidiu com um caminhão de limpeza urbana que realizava serviços na via. A morte foi constatada ainda no local.