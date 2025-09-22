Atriz grita em entrevista e apresentadoras apressam final de jornal de afiliada da Globo

A atriz Gilda Nomacce pegou as apresentadoras do JMTV de surpresa durante uma entrevista ao vivo concedida ao jornal. Enquanto divulgava seu filme Enterre Seus Mortos, a artista começou a gritar e fazer caretas, levando as apresentadoras a encerrarem o noticiário rapidamente.

Gilda participava do telejornal do horário do almoço da TV Mirante, afiliada da Globo no Maranhão, para divulgar o filme de terror que faz parte da programação da mostra Maranhão na Tela. Quando é questionada sobre o que o público pode esperar do filme, ela começa a responder de forma tradicional, até que vem a surpresa.

"Vai esperar um grande filme, um filme com grandes atuações e uma fotografia fantástica", elenca, antes de começar a entoar um grito. "Vai esperar que a gente esteja lá, sangrando..."