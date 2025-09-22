A Fazenda: Yoná causa atrito com peões e desconfiança com infiltrados aumenta

Também houve uma confissão durante a noite, quando Carol Lekker disse para Kathy Maravilha que era uma das infiltradas no jogo.

No domingo, 21, entretanto, os ânimos dos participantes trouxeram questionamentos e planejamento de jogo. Durante a noite, na dinâmica, também houve briga.

Nela, eles deveriam ouvir dois peões que já tivessem entrado em uma discussão e julgar suas atitudes, em uma espécie de "tribunal".

Os primeiros foram Yoná e Wallas, cujas brigas foram resumidas pela apresentadora, Adriane Galisteu.

Wallas foi o primeiro a falar. Ele explicou que a peoa o "traiu" com suas atitudes: "Ninguém tentou se aproximar de ti quanto eu tentei [...] Era pra você estar aqui com outra pessoa. Você é injusta."

"Se eu estava incomodando tanto, ele que se afaste. Eu não vim aqui para agradar ninguém. Eu não vou mudar o que é meu para agradar 'A', 'B ou 'C'. Se ele viu que não se identificava comigo, por que ficou atrás de mim? Para mudar meu jeito ou me provocar?", completou Yoná.