Coroação da influenciadora Virginia na Grande Rio provoca polêmica até sobre samba no pé

Apesar da alta repercussão, Virgínia não é a primeira influenciadora a cruzar a barreira para o território das escolas de samba e do carnaval. No início de setembro, a Salgueiro anunciou GKay como nova musa para o carnaval 2026. Já Mileide Mihaile, ex-peoa de A Fazenda, herdou o cargo de Lexa como rainha de bateria da Unidos da Tijuca. A maranhense, no entanto, tem um histórico maior com agremiações, já tendo desfilado pela Grande Rio e pela Independente Tricolor, de São Paulo.

Além delas, outros nomes como Andressa Urach, Monique Rizzeto e Rayane Figliuzzi também estão entre as influenciadoras que irão passar pela Marquês de Sapucaí no próximo ano.

Coroação de Virgínia repercutiu e dividiu opiniões

Os vídeos da coroação mostram que o momento dividiu opiniões, tanto na quadra quanto nas redes sociais. Em determinados trechos da transmissão realizada ao vivo na noite do sábado, 20, é possível ouvir os torcedores da escola clamando o nome de Paolla Oliveira enquanto Virgínia é anunciada, com gritos de "Fica, Paolla". Nas redes, alguns criticaram o samba da influenciadora.

"A Virgínia não prometeu nada e ainda ficou devendo", alfinetou um. "Uma rainha de bateria precisa saber sambar, precisa ter carisma, precisa ficar nítida a ligação dela com a escola. E infelizmente não rolou", opinou outra.

Mesmo assim, houve quem saísse em defesa de Virgínia. "Por ser a primeira experiência dela no meio do carnaval, eu achei que ela arrasou. Ela vai evoluir e até o carnaval vai calar a boca de muita gente", apostou uma fã. "No início ela estava muito nervosa e ficou perdida, mas depois ela foi soltando o samba no pé", declarou outra.