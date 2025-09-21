Christopher Nolan é eleito presidente do DGA, sindicato dos diretores de Hollywood

Christopher Nolan é o novo presidente do Directors Guild Of America (DGA), o sindicato dos diretores de Hollywood. Ele foi eleito por aclamação numa eleição que contou com 167 delegados representando 19,5 mil membros da instituição nos Estados Unidos.

O diretor de filmes como Oppenheimer, A Origem, Interestelar e Batman: O Cavaleiro das Trevas, substitui Lesli Linka Glatter no principal cargo da categoria. Ele é filiado ao sindicato desde 2001, e desde 2015 ocupa uma cadeira no Conselho. Também já participava dos comitês sobre inteligência artificial e direitos cinematográficos.

Nolan se pronunciou em comunicado divulgado pelo DGA. "Ser eleito presidente do DGA é uma das maiores honras da minha carreira. Nossa indústria está vivendo uma tremenda mudança, e eu agradeço aos membros do sindicato por confiar a mim essa responsabilidade. Também quero agradecer ao presidente Glatter pela liderança nos últimos quatro anos. Estou ansioso para colaborar com ela e a nova direção eleita para conquistar importantes proteções criativas e econômicas para os nossos membros".