Cantora Li Martins se manifesta após morte do marido, JP Mantovani: 'Anjo das nossas vidas'

A cantora Li Martins se manifestou pela primeira vez após a morte do marido, o modelo e apresentador JP Mantovani, neste domingo, 21. Em uma publicação no Instagram, a artista pediu por um momento de paz e silêncio para ela e a família. "Nós somos uma família. Em respeito à nossa história, filha, familiares e amigos, gostaria de pedir por gentileza um momento de paz e silêncio pra assimilar esse momento de dor e sofrimento, para que Deus acalme nossos corações", escreveu, ao lado de uma foto em que o casal aparece com a filha, Antonella.

"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do anjo das nossas vidas, o amor da minha vida, e o homem que me deu o presente mais precioso desse mundo! Agradecemos o carinho e as orações de todos mas precisamos agora de paz, esse é um pedido nosso! Gratidão! 46 anos vividos intensamente! Te amamos pra todo o sempre!!!", finalizou.

Li e João Paulo Mantovani se conheceram em 2015, quando os dois participaram do reality A Fazenda, da Record. Na época, ela era casada com o também cantor Matheus Rocha, mas engatou um romance com JP após o fim do casamento. Os dois tiveram Antonella em 2017, e realizaram uma cerimônia de casamento em junho deste ano, em uma fazenda no interior de São Paulo.