Angelina Jolie diz que EUA vivem 'tempos difíceis': 'Não reconheço meu país'

A atriz Angelina Jolie opinou sobre como vê a situação em seu país, os Estados Unidos, durante coletiva de imprensa no festival de San Sebastián, na Espanha, neste domingo, 21. Ela é protagonista do longa francês Couture, da diretora Alice Winocour.

Em determinado momento, foi perguntada sobre "o que tem medo como artista e como americana". A artista não citou diretamente o nome de Donald Trump ou de qualquer outro político em sua resposta: "É uma pergunta muito difícil. Eu amo meu país, mas nesse momento, não reconheço meu país."

Angelina Jolie também fez referência à composição de sua família. Ela é mãe de seis filhos, fruto de seu relacionamento com o ex-marido, Brad Pitt. Três deles foram adotados em outros países: Pax (Vietnã), Maddox (Camboja) e Zahara (Etiópia).