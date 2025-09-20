Em cadeira de rodas, Faustão comparece ao casamento da filha, Lara

O apresentador Fausto Silva compareceu à cerimônia de casamento de sua filha, Lara Silva, neste sábado, 20. Aos 75 anos de idade e após passar por cirurgias de transplantes de órgãos recentemente, ele necessitou de uma cadeira de rodas para auxiliar sua locomoção.

Um vídeo com o momento foi publicado por seu filho, o também apresentador João Silva, nos stories do Instagram. Nele, Faustão aparece de mãos dadas com sua mulher, Luciana Cardoso, enquanto é empurrado por seu filho mais novo, Rodrigo.

Conforme uma publicação feita no Instagram de Lara, o casamento com Julinho Casares ocorreu na casa de seu pai, em São Paulo. Ela e o marido, Julinho, começaram a namorar em 2020.