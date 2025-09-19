Yoná, Gabily e Rayane brigam em 'A Fazenda 17'

A noite dessa quinta-feira, 17, em A Fazenda, movimentou os peões ao trazer os primeiros seis imunizados da edição, além da primeira fazendeira, Rayane Figliuzzi. Também foi noite de briga: Gabily e Rayane discutiram com Yoná, e Will e Fernando se desentenderam por causa da cama.

A apresentadora Adriane Galisteu anunciou Nizam, Walério Araújo, Luiz Mesquita, Will Guimarães, Shia Phoenix e Matheus Martins como os imunizados da vez. Matheus, entretanto, é infiltrado e não participaria da roça mesmo sem a imunização.

Mas o protagonismo da noite foi de Yoná, que discutiu com duas participantes diferentes. Na desavença com Gabily, recebeu um sermão da peoa: "Você é a dona da verdade aqui, é a única que tem que falar aqui [...] Você tem idade para ser minha mãe. Eu tenho respeito por você, mas você não tem pelas pessoas."